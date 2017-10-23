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Общество | Иван Белозерцев призвал беречь новые бордюры при уборке снега зимой

23.10.2017|10:31
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В понедельник, 23 октября, на планерке в правительстве губернатор Иван Белозерцев поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву принять превентивные меры и не допустить того, чтобы зимой при уборке снега были повреждены вновь установленные бордюры.

«Прошу обратить внимание: мы провели большую работу по ремонту дорог, и бордюрный камень после зимы не должен оказаться разбитым. На навесы и лопаты впереди техники надо делать набойки из специального материала, чтобы они не разбили камень», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Также губернатор поручил провести занятия и проинструктировать водителей и трактористов, чтобы они при вывозе снега не наезжали на бордюры и не крошили их.

Виктор Кувайцев, докладывая о подготовке города к зиме, сообщил, что по состоянию на пятницу, 20 октября, все службы переведены на зимний режим работы, а большая часть машин - 101 единица - переоборудована.

«Необходимое количество противогололедных материалов запасено», - добавил глава администрации Пензы.

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Гость|23.10.2017 10:43|

penzainform.ru писал(a):

На навесы и лопаты впереди техники надо делать набойки из специального материала,
Только что технику к зиме осмотрели и приняли, зачем болтать попусту?

Гость|23.10.2017 10:45|

Зачем беречь,замена бордюров самое удобное дело для кражи денег и работа не трудоемкая.

Гость|23.10.2017 10:47|

Гость писал(a):

Зачем беречь,замена бордюров самое удобное дело для кражи денег и работа не трудоемкая.
Тс-с-с... гарантия еще не кончилась, зачем шум поднимать? Деньги любят тишину. Вот пройдет годик и уж тогда...

Гость|23.10.2017 10:52|

Эх хэхэх ,разрешаете писать комментарии и следом их стираете,нехорошо это господа пензюки.24

Имя: Гость
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