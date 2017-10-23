23.10.2017 | 10:31

В понедельник, 23 октября, на планерке в правительстве губернатор Иван Белозерцев поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву принять превентивные меры и не допустить того, чтобы зимой при уборке снега были повреждены вновь установленные бордюры.

«Прошу обратить внимание: мы провели большую работу по ремонту дорог, и бордюрный камень после зимы не должен оказаться разбитым. На навесы и лопаты впереди техники надо делать набойки из специального материала, чтобы они не разбили камень», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Также губернатор поручил провести занятия и проинструктировать водителей и трактористов, чтобы они при вывозе снега не наезжали на бордюры и не крошили их.

Виктор Кувайцев, докладывая о подготовке города к зиме, сообщил, что по состоянию на пятницу, 20 октября, все службы переведены на зимний режим работы, а большая часть машин - 101 единица - переоборудована.

«Необходимое количество противогололедных материалов запасено», - добавил глава администрации Пензы.