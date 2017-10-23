23.10.2017 | 09:56

Пенза провалила работу по подсветке зданий. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 23 октября.

«Плохо сработали, давайте делать выводы, Виктор Николаевич. Нужны дополнительные расходы на 2-3 человек, которые будут этим заниматься. Но они должны быть профессионалами, должны вносить предложения», - обратился Иван Белозерцев к главе администрации Пензы.

После этого он предложил взяться за тему подсветки главе города Валерию Савельеву и депутатам городской думы.

«Не забрасывайте заоблачные идеи, а возьмите этот проект по подсветке города, зданий, парковых зон. Люди скажут спасибо, и вы останетесь довольны», - заявил губернатор.

Работа по подсветке зданий не ведется и на областных объектах. Обращаясь к министру культуры Татьяне Курдовой, глава региона потребовал, чтобы она не ждала город и находила решения по подсветке подведомственных сооружений.

«Если принимается решение по подсветке, то она должна украсить объекты, а не исковеркать. И не бегите ко мне с письмами «дайте средства на освещение», а зарабатывайте!» - поставил задачу Иван Белозерцев.

Отдельно губернатор отметил необходимость подсветить телевышку. «Цена вопроса - 2,5 миллиона. Главное, чтобы разрешили это сделать технически. В Кирове есть подсветка - и красиво смотрится, а у нас нет», - отметил губернатор.