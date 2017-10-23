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Общество | Губернатор раскритиковал работу по подсветке зданий в Пензе

23.10.2017|09:56
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Пенза провалила работу по подсветке зданий. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 23 октября.

«Плохо сработали, давайте делать выводы, Виктор Николаевич. Нужны дополнительные расходы на 2-3 человек, которые будут этим заниматься. Но они должны быть профессионалами, должны вносить предложения», - обратился Иван Белозерцев к главе администрации Пензы.

После этого он предложил взяться за тему подсветки главе города Валерию Савельеву и депутатам городской думы.

«Не забрасывайте заоблачные идеи, а возьмите этот проект по подсветке города, зданий, парковых зон. Люди скажут спасибо, и вы останетесь довольны», - заявил губернатор.

Работа по подсветке зданий не ведется и на областных объектах. Обращаясь к министру культуры Татьяне Курдовой, глава региона потребовал, чтобы она не ждала город и находила решения по подсветке подведомственных сооружений.

«Если принимается решение по подсветке, то она должна украсить объекты, а не исковеркать. И не бегите ко мне с письмами «дайте средства на освещение», а зарабатывайте!» - поставил задачу Иван Белозерцев.

Отдельно губернатор отметил необходимость подсветить телевышку. «Цена вопроса - 2,5 миллиона. Главное, чтобы разрешили это сделать технически. В Кирове есть подсветка - и красиво смотрится, а у нас нет», - отметил губернатор.

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Гость|23.10.2017 10:24|

penzainform.ru писал(a):

Но они должны быть профессионалами, должны вносить предложения
Я умею вносить предложения!!!

Гость|23.10.2017 10:28|

penzainform.ru писал(a):

И не бегите ко мне с письмами «дайте средства на освещение», а зарабатывайте!» - поставил задачу Иван Белозерцев.
Иван Александрович, почему в губернии нарушается конституция и в школах не выдаются учебные тетради, а в некоторых школах даже учебники?

Вы директорам так же сказали:penzainform.ru писал(a):

не бегите ко мне с письмами «дайте средства на учебники и учебные тетради», а зарабатывайте!» - поставил задачу Иван Белозерцев.

Гость|23.10.2017 10:32|

Какая подсветка зданий,если тротуары вообще не освещаются.

Гость|23.10.2017 10:39|

Территория школ через раз ночью посвечивается. 149 детсад экономит-на территори сада ночью свет выключают,пользуются уличным освещением соседнего дома.

Гость|23.10.2017 11:02|

Иван Александрович,когда в Пензе сделают освещение дорог? Именно освещение, а не подсветку.

Гость|23.10.2017 11:06|

penzainform.ru писал(a):

Отдельно губернатор отметил необходимость подсветить телевышку. «Цена вопроса - 2,5 миллиона.
да кому она нужна за такие бабки)))) болото идотских идей!

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