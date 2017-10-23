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Общество | Бессоновские школьники побывали в центре для правонарушителей

23.10.2017|15:00
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Школьников из села Сосновка Бессоновского района познакомили с центром временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в рамках акции «Открытая полиция».

«Детям объяснили: юные нарушители находятся под контролем круглосуточно. В центре они могут провести до тридцати суток, а само учреждение рассчитано на одновременное пребывание двадцати шести подростков», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Ребят провели по зданию центра, им показали, в каких условиях содержатся нарушители: где спят, учатся, занимаются спортом и обедают.

На уроке правовых знаний сотрудники подразделения познакомили учащихся с основными положениями административного и уголовного законодательства, а также разъяснили, каких поступков следует избегать, чтобы не оказаться в центре временного содержания.

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