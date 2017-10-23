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Общество | Активисты разыскивают родственников пензенца, погибшего в Крыму в 1944-м

23.10.2017|16:01
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Активисты поискового отряда «Сивашский плацдарм» спустя 73 года обнаружили останки уроженца Пензенской области, солдата Великой Отечественной войны. Благодаря самодельному портсигару, который лежал в кармане солдата, удалось установить его личность. Это старший сержант, заместитель командира взвода 589-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии Федор Мещеряков.

В марте 1944 года Федор попал в окружение в окрестностях села Вишневка, расположенного на Крымском полуострове. С тех он пор считался без вести пропавшим, и только сейчас выяснилась судьба погибшего в бою пензенца - он попал под минометный обстрел и выбраться уже не смог.

«Был партбилет, это самое главное. При нем также была медаль «За оборону Сталинграда», остатки вещевого аттестата, временного удостоверения на эту медаль. Также была справка о ранении, тоже выписанная на него, записка, где указана его фамилия, а также денежные средства», - рассказал о находке командир поискового отряда Сергей Двойников (г. Красноперекопск).

Федор Иванович Мещеряков родился в Мокшанском районе Пензенской области в 1915 году, однако до призыва вместе со своей семьей проживал в поселке Калиновка города Сталино, ныне Донецка. Это все, что известно о бойце. Если кто-то из родственников героя сейчас находится в Сурском крае, активисты просят его откликнуться. Связаться с поисковиками можно по телефону +7-978-888-91-05.

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