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Общество | В Пензе врач-невролог рассказала пенсионерам об их слабых местах

22.10.2017|14:42
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Дата рождения человека определяет болезни, которые преследуют его на протяжении жизни. В этом уверена Нелли Разинова, врач-невролог, проработавшая в медицине более полувека.

О том, как сохранить здоровье в зрелом возрасте, она рассказывала на встрече с представителями городских клубов инвалидов и ветеранов «Доброе сердце» и «Красная гвоздика».

По словам Нелли Николаевны, важно любить себя, чаще улыбаться, а также обращать особое внимание на свою ахиллесову пяту.

«У Овна это голова, у Тельца - шея, горло, у Близнецов - дыхательная система. Каждый человек должен знать свое слабое место, но вместе с тем, когда заболеешь и чувствуешь себя нездоровой, нужно не ждать и идти к врачу», - заявила врач-невролог.

Такие часы здоровья, вечера поэзии, встречи с интересными людьми и другие мероприятия организуются в центре культуры и досуга каждый месяц. Сюда приходят, чтобы найти новых друзей, пообщаться, послушать хорошую музыку и просто душевно провести вечер.

«Я считаю своим долгом объединять здесь таких людей, устраивать их досуг и продлевать таким образом им жизнь», - заключила заведующая отделом Центра культуры и досуга г. Пензы Татьяна Щербакова.

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