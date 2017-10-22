22.10.2017 | 10:21

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал ускорить темпы работ по благоустройству зеленой зоны между улицами Лермонтова и Попова. К такому выводу он пришел после посещения территории в субботу, 21 октября.

Участок уже расчищен от подлеска, проведена санитарная обрезка ветвей и снос аварийных деревьев, завезен грунт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь проложены сети наружного энергоснабжения, установлены новые светильники, силовой кабель вынесен с места будущего футбольного поля, завершается асфальтировка участков, ведется мощение аллеи.

«Учитывая, что в любой момент можно ожидать понижения температуры, нужно увеличить темпы и приложить все усилия, чтобы завершить запланированные мероприятия до наступления заморозков», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

В этой связи он поручил провести на объекте совещание со всеми заинтересованными лицами и определить, когда именно завершатся все работы.

Благоустройство территории началось 6 июня. В 2017 году из бюджета города выделяется 20 миллионов рублей, чтобы преобразовать ее в функциональную зону отдыха. В начале июля губернатор Иван Белозерцев предложил изыскать дополнительные средства и начать очистку леса от Дома офицеров до улицы Окружной.