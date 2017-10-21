17 и 18 октября специалисты Министерства сельского хозяйства Пензенской области проверили ряд торговых точек и предприятий общественного питания региона и выявили факты незаконной продажи алкогольной продукции.
В селе Захаркино Шемышейского района в магазине «Перекресток» продавалась водка «Родники Сибири» по цене 170 рублей без федеральной специальной марки и лицензии.
В селе Пыркино Бессоновского района в одном из продуктовых магазинов торговали спиртосодержащей настойкой пустырника во флаконах емкостью 25 мл по цене 12 руб. 50 коп.
«Информация о выявленных нарушениях передана в отделы полиции», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 9 месяцев текущего года было конфисковано по решениям судов 26,3 дал алкогольной продукции на сумму 95 тыс. 670 руб., снято с реализации 45 партий объемом 31,6 дал.
penzainform.ru писал(a):
В Тамале бы проверили, а то что то район по смертности в лидеры вышел.