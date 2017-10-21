21.10.2017 | 09:38

17 и 18 октября специалисты Министерства сельского хозяйства Пензенской области проверили ряд торговых точек и предприятий общественного питания региона и выявили факты незаконной продажи алкогольной продукции.

В селе Захаркино Шемышейского района в магазине «Перекресток» продавалась водка «Родники Сибири» по цене 170 рублей без федеральной специальной марки и лицензии.

В селе Пыркино Бессоновского района в одном из продуктовых магазинов торговали спиртосодержащей настойкой пустырника во флаконах емкостью 25 мл по цене 12 руб. 50 коп.

«Информация о выявленных нарушениях передана в отделы полиции», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 9 месяцев текущего года было конфисковано по решениям судов 26,3 дал алкогольной продукции на сумму 95 тыс. 670 руб., снято с реализации 45 партий объемом 31,6 дал.