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Общество | В Шемышейском районе торговали водкой без марок и лицензии

21.10.2017|09:38
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17 и 18 октября специалисты Министерства сельского хозяйства Пензенской области проверили ряд торговых точек и предприятий общественного питания региона и выявили факты незаконной продажи алкогольной продукции.

В селе Захаркино Шемышейского района в магазине «Перекресток» продавалась водка «Родники Сибири» по цене 170 рублей без федеральной специальной марки и лицензии.

В селе Пыркино Бессоновского района в одном из продуктовых магазинов торговали спиртосодержащей настойкой пустырника во флаконах емкостью 25 мл по цене 12 руб. 50 коп.

«Информация о выявленных нарушениях передана в отделы полиции», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 9 месяцев текущего года было конфисковано по решениям судов 26,3 дал алкогольной продукции на сумму 95 тыс. 670 руб., снято с реализации 45 партий объемом 31,6 дал.

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Гость|21.10.2017 09:45|

penzainform.ru писал(a):

В селе Захаркино Шемышейского

В Тамале бы проверили, а то что то район по смертности в лидеры вышел.

Имя: Гость
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