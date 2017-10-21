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Общество | Активисты обновили хоккейную площадку на улице Карпинского

21.10.2017|18:22
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На улице Карпинского активисты привели в порядок дворовую хоккейную площадку, убирали мусор, очистили то, что раньше называлось асфальтным полотном от густых зарослей, отреставрировали покосившие бортики и футбольные ворота. Символы сочинской олимпиады и сотни заснеженных гор уже не будут напоминать пензенцам о грандиозном спортивном празднике 2014-го - их беспощадно покрыли слоем синей краски.

«Делаем все возможное для того, чтобы здесь было просто великолепно и дети могли заниматься спортом, отдыхать, не было этих разбитых бутылок, которые здесь непонятного мусора накидан… Просто приведем в порядок!» - поделился организатор мероприятия Сергей Мельников.

В мероприятии приняли участие активисты молодежных организаций, школьники, студенты, и жители близлежащих домов. Местные рассказали, что эта коробка пользуется большим спросом у детей, особенно в зимний период.

«И в хоккей, и на коньках… Здорово, что есть хоккейная площадка. Собрание было сегодня, хотят сделать ее многофункциональной, не только хоккейной. Так что будет все нормально, пускай делают. Мы за!» - согласился с активистами в необходимости уборки местный житель Юрий Морозов.

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Гость|21.10.2017 19:01|

А ГДЕ-ТО В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,УТИРАЯ СЛЕЗУ УМИЛЕНИЯ И ВОСТОРГА, НЕКТО ПОЛОЖИЛ В КАРМАН НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ОБЫЧНЫХ РУБЛЕЙ,ВЫДЕЛЕННЫХ ИМЕННО НА ЭТОТ РЕМОНТ.

Имя: Гость
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