21.10.2017 | 18:22

На улице Карпинского активисты привели в порядок дворовую хоккейную площадку, убирали мусор, очистили то, что раньше называлось асфальтным полотном от густых зарослей, отреставрировали покосившие бортики и футбольные ворота. Символы сочинской олимпиады и сотни заснеженных гор уже не будут напоминать пензенцам о грандиозном спортивном празднике 2014-го - их беспощадно покрыли слоем синей краски.

«Делаем все возможное для того, чтобы здесь было просто великолепно и дети могли заниматься спортом, отдыхать, не было этих разбитых бутылок, которые здесь непонятного мусора накидан… Просто приведем в порядок!» - поделился организатор мероприятия Сергей Мельников.

В мероприятии приняли участие активисты молодежных организаций, школьники, студенты, и жители близлежащих домов. Местные рассказали, что эта коробка пользуется большим спросом у детей, особенно в зимний период.

«И в хоккей, и на коньках… Здорово, что есть хоккейная площадка. Собрание было сегодня, хотят сделать ее многофункциональной, не только хоккейной. Так что будет все нормально, пускай делают. Мы за!» - согласился с активистами в необходимости уборки местный житель Юрий Морозов.