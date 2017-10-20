20.10.2017 | 13:46

В четверг, 19 октября, в Заречном был пойман с поличным нарушитель правил благоустройства. Мужчина вывалил четыре машины строительного мусора в гаражном кооперативе «Планета».

Попытки поймать недобросовестных граждан за руку предпринимались и ранее: территория патрулируется, на ней размещены фотоловушки. Тем не менее до некоторого времени все усилия оказывались тщетными. И все же они увенчались успехом.

При очередной разгрузке самосвала бдительный гражданин позвонил в управление природными ресурсами и сообщил, что территорию гаражного кооператива опять используют в качестве свалки, сообщает портал «Город Z» со ссылкой на инженера-эколога управления Елену Мацкевич.

К приезду экологов одна машина успела разгрузиться в лесу. Следующие три вываливали мешки уже перед воротами гаража. Хозяин строительного лома заявил, что он необходим для ремонта.

Экологи вызвали полицейских, которые составили соответствующий протокол. Материалы будут направлены в мэрию, где решение о наказании нарушителей примет специальная комиссия.