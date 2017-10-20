Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 окт 2017|16:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Общество | В Пензенской области штрафы на торговцев алкоголем составили 2,37 млн

20.10.2017|14:37
Печать

За 9 месяцев текущего года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 296 торговых точек, где реализуется алкогольная продукция. В 254 (85,8%) из них были выявлены недостатки.

В частности, 11,8% нарушений составляет неполная информация о товаре и продавце на ценниках и в прейскурантах. Зарегистрировано пять фактов реализации спиртного без товарно-сопроводительных документов и столько же - с поддельными акцизными марками. В 10 случаях алкоголь продавали в нестационарных торговых объектах, а также в точках, расположенных вблизи от учреждений образования.

«К административной ответственности за правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции привлечены 69 юридических лиц и 257 должностных лица. Общая сумма штрафных санкций составила 2 млн 370 тыс. руб., конфисковано по решениям судов 26,3 дал алкогольной продукции на сумму 95 тыс. 670 руб., снято с реализации 45 партий объемом 31,6 дал», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|20.10.2017 15:28|

penzainform.ru писал(a):

конфисковано по решениям судов 26,3 дал алкогольной продукции на сумму 95 тыс. 670 руб
Каким образом оценили контрафактную продукцию? Лишь бы цифры, статистика, на верх отчитаться. И почему не написали сколько утилизировали?

Гость|20.10.2017 15:31|

penzainform.ru писал(a):

26,3 дал алкогольной продукции на сумму 95 тыс. 670 руб.
26,3 дал это 263 литра, то есть 526 бутылок по 0.5 литра. 95 тыс/526 = 180 рублей бутылка, при минимальной цене на водку 205 рублей. Откуда Роспотребнадзор взял эти цыфры?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!