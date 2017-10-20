20.10.2017 | 14:37

За 9 месяцев текущего года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 296 торговых точек, где реализуется алкогольная продукция. В 254 (85,8%) из них были выявлены недостатки.

В частности, 11,8% нарушений составляет неполная информация о товаре и продавце на ценниках и в прейскурантах. Зарегистрировано пять фактов реализации спиртного без товарно-сопроводительных документов и столько же - с поддельными акцизными марками. В 10 случаях алкоголь продавали в нестационарных торговых объектах, а также в точках, расположенных вблизи от учреждений образования.

«К административной ответственности за правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции привлечены 69 юридических лиц и 257 должностных лица. Общая сумма штрафных санкций составила 2 млн 370 тыс. руб., конфисковано по решениям судов 26,3 дал алкогольной продукции на сумму 95 тыс. 670 руб., снято с реализации 45 партий объемом 31,6 дал», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.