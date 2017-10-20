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Общество | В Пензенской области раскрывается 76% преступлений

20.10.2017|14:14
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Пензенская область остается одним из самых спокойных регионов в России. По уровню раскрываемости преступлений, который составляет 76%, Сурский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место в России.

Об этом доложил начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Рузляев на подведении итогов деятельности ведомства за девять месяцев текущего года.

Главный полицейский области также отметил, что в этом году полиция изъяла из незаконного оборота в два раза больше наркотиков, чем за тот же период 2016-го.

«На совещании Юрий Рузляев подчеркнул основные задачи, стоящие перед стражами порядка. Это профилактика и раскрытие мошенничеств, взаимодействие с Росгвардией в сфере охраны общественного порядка, активное выявление потребителей наркотиков, раскрытие преступлений в сферах ЖКХ, агропромышленного и топливно-энергетического комплексов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|20.10.2017 14:30|

говоря по русски каждый четвертый избежал наказания, а не наказывай за собранный валежник или за банку отсыревшего пороха-то каждый второй преступник избежал наказания.

Имя: Гость
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