Пензенская область остается одним из самых спокойных регионов в России. По уровню раскрываемости преступлений, который составляет 76%, Сурский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место в России.
Об этом доложил начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Рузляев на подведении итогов деятельности ведомства за девять месяцев текущего года.
Главный полицейский области также отметил, что в этом году полиция изъяла из незаконного оборота в два раза больше наркотиков, чем за тот же период 2016-го.
«На совещании Юрий Рузляев подчеркнул основные задачи, стоящие перед стражами порядка. Это профилактика и раскрытие мошенничеств, взаимодействие с Росгвардией в сфере охраны общественного порядка, активное выявление потребителей наркотиков, раскрытие преступлений в сферах ЖКХ, агропромышленного и топливно-энергетического комплексов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
говоря по русски каждый четвертый избежал наказания, а не наказывай за собранный валежник или за банку отсыревшего пороха-то каждый второй преступник избежал наказания.