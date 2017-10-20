20.10.2017 | 16:52

В 2017 году на дорогах Пензенской области уже произошло 182 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 человек погибли и 189 получили ранения. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил начальник регионального УГИБДД Александр Курчатов на заседании в правительстве, где шла речь о росте детского травматизма на дорогах.

Больше всего пострадало детей, являвшихся пассажирами: с ними произошло 95 ДТП, в которых 103 ребенка были ранены, 4 погибли.

Как уточнил Александр Курчатов, рост числа ДТП по вине детей зарегистрирован в 11 муниципальных образованиях. Основные причины - пересечение проезжей части вне перехода, неожиданный выход из-за транспорта.

Наибольшее количество таких ЧП, помимо Пензы, фиксируется в Бессоновском районе: там произошло 13 аварий, в которых 2 ребенка погибли, 12 попали на больничную койку. По вине детей случилось 6 происшествий, причем в 5 случаях дети нарушили правила дорожного движения.

Так, 10 мая ВАЗ сбил мальчика и девочку, выбежавших на дорогу из-за стоявшего автомобиля. 28 июля и 2 октября в Грабове и Бессоновке случились аналогичные происшествия. В августе в Бессоновке ЗИЛ сбил внезапно выскочившего на дорогу ребенка.

По словам Александра Курчатова, есть проблемы и с автобусами, перевозящими школьников в сельской местности. Проверка показала: 10 школьных автобусов эксплуатировались с техническими неисправностями. У одного из них, ПАЗа, принадлежавшего школе села Толковка Пачелмского района, была неисправна тормозная система.

Главный автоинспектор области напомнил: 12 июля 2017 года на трассе М5 произошло ДТП с детским автобусом. Водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с шедшим впереди транспортным средством. Травмы получил подросток 2000 года рождения.

Александр Курчатов подчеркнул, что сотрудники Госавтоинспекции проводят множество мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на дорогах.

«В последние две недели мы выводим на улицы города порядка 30 человек, которые контролируют пешеходные переходы, в частности у образовательных учреждений в пиковые интервалы, когда пешеходные потоки достигают максимальных значений. Думаю, этот опыт нужно применять в области. Нужно подумать, как привлечь волонтеров и выставлять их на пешеходные переходы под контролем наших сотрудников, как убедить использовать световозвращающие элементы на одежде для детей», - заявил Александр Курчатов.