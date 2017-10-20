20.10.2017 | 12:58

Городская детская поликлиника Пензы расширила перечень услуг в сфере лечения доброкачественных кожных образований.

Удаление бородавок, остроконечных кондилом, ангиом малых размеров, контагиозных моллюсков выполняется методом электрокоагуляции. Лечение осуществляется с помощью высокочастотного электрохирургического аппарата.

«Манипуляции проводят детские врачи-хирурги в плановом порядке в кабинете № 512 по адресу: г. Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12. Время проведения процедуры назначается врачом после консультации ребенка по предварительной записи по телефону 990-130», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.