Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 окт 2017|14:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Общество | В пензенской детской поликлинике маленьким пациентам удаляют бородавки

20.10.2017|12:58
Печать

Городская детская поликлиника Пензы расширила перечень услуг в сфере лечения доброкачественных кожных образований.

Удаление бородавок, остроконечных кондилом, ангиом малых размеров, контагиозных моллюсков выполняется методом электрокоагуляции. Лечение осуществляется с помощью высокочастотного электрохирургического аппарата.

«Манипуляции проводят детские врачи-хирурги в плановом порядке в кабинете № 512 по адресу: г. Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12. Время проведения процедуры назначается врачом после консультации ребенка по предварительной записи по телефону 990-130», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|20.10.2017 14:31|

да ну...

Сейчас модно святой водой поливать, и молитвочку шептать. Всеж 21 век на дворе!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!