20.10.2017 | 11:47

Кузнецкий районный суд Пензенской области оштрафовал общество с ограниченной ответственностью за нарушение правил продажи алкогольной продукции.

В одном из магазинов, учредителем которых является ООО, были выявлены 22 полулитровые бутылки водки «Океан» без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота товара.

За это правонарушение, создающее угрозу жизни и здоровью людей, юридическое лицо оштрафовано на 50 000 рублей. Водка без документов конфискована, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.