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Общество | В Кузнецке из магазина конфисковано 22 бутылки водки без документов

20.10.2017|11:47
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Кузнецкий районный суд Пензенской области оштрафовал общество с ограниченной ответственностью за нарушение правил продажи алкогольной продукции.

В одном из магазинов, учредителем которых является ООО, были выявлены 22 полулитровые бутылки водки «Океан» без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота товара.

За это правонарушение, создающее угрозу жизни и здоровью людей, юридическое лицо оштрафовано на 50 000 рублей. Водка без документов конфискована, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

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Гость|20.10.2017 12:48|

Название и адрес магазина? Достойные люди владеют магазином?

Гость|20.10.2017 12:55|

penzainform.ru писал(a):

угрозу жизни и здоровью людей

Достойных людей, простым ни что не угрожает.

Имя: Гость
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