20.10.2017 | 14:55

На заседании общественного и консультативного советов при региональном управлении СК РФ обсудили вопрос жестокого обращения нянь и воспитателей с детьми. Несмотря на то, что в Пензе официально не зарегистрировано ни одного подобного случая, эта тема актуальна - из-за вопиющих фактов, которые шокировали всю Россию, в каждом регионе должны быть настороже.

Специалисты говорят о том, что подобные преступления могут быть скрыты от глаз родителей, ведь ребенок, которого оставляют с нянями, настолько мал, что еще не может рассказать об издевательствах. Мамы и папы всегда должны быть начеку.

Подобные ЧП возможны и в детских садах. Несколько дней назад пензенским следователям поступила жалоба от родителей.

«По факту обнаружения телесных повреждений в виде кровоподтеков на конечностях двухлетней дочери, являющейся воспитанницей филиала муниципального учреждения дошкольного образования», - пояснил на заседании старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Кирилл Бойдинов.

По поводу этой жалобы провели беседу с родителями и воспитателями, но пока оснований для того, чтобы наказывать сотрудников, не установлено.

«После тщательной проверки выяснилось все-таки, что не так страшна была ситуация. Но мне понравилось, что все службы, которые отвечают за это, оперативно подключились к работе и выясняли все обстоятельства дела», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Задача таких встреч - придумать дополнительные меры, способствующие защите здоровья и прав малышей, которых оставляют с частными нянями, а также посещающих детские сады.