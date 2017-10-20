20.10.2017 | 10:04

Если при тестировании и профосмотре школьников, направленных на выявление потребления наркотиков и психотропных веществ, в 2016 году в зону риска попали 0,09% осмотренных подростков, то в 2017-м - 0,06%. Об этом доложила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова на коллегии, состоявшейся в среду, 18 октября.

Елена Петросова подчеркнула, что в 2017 году фактов употребления наркотических средств не было зафиксировано.

Тем не менее в этой сфере имеются проблемы. В частности, как родители школьников, так и сами ученики отказываются от прохождения тестирования и медосмотра, что снижает эффективность проводимой работы, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.