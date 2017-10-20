Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 окт 2017|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  67.93  |  $  57.57
 

Общество | Пензенские школьники и их родители отказываются от тестов на наркотики

20.10.2017|10:04
Печать

Если при тестировании и профосмотре школьников, направленных на выявление потребления наркотиков и психотропных веществ, в 2016 году в зону риска попали 0,09% осмотренных подростков, то в 2017-м - 0,06%. Об этом доложила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова на коллегии, состоявшейся в среду, 18 октября.

Елена Петросова подчеркнула, что в 2017 году фактов употребления наркотических средств не было зафиксировано.

Тем не менее в этой сфере имеются проблемы. В частности, как родители школьников, так и сами ученики отказываются от прохождения тестирования и медосмотра, что снижает эффективность проводимой работы, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

0
0
0
0
 
Гость|20.10.2017 10:29|

У вас проблемы с образование ! в школах бардак!

Гость|20.10.2017 10:30|

penzainform.ru писал(a):

родители школьников, так и сами ученики отказываются от прохождения тестировани
Имеется презумпция невиновности. Не тестируют же на наркотики работников министерства здравоохранения области или депутатов Госдумы.

Гость|20.10.2017 10:32|

penzainform.ru писал(a):

Тем не менее в этой сфере имеются проблемы. В частности, как родители школьников, так и сами ученики отказываются от прохождения тестирования и медосмотра, что снижает эффективность проводимой работы, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Это не проблемы. Это Конституция Российской Федерации.

Гость|20.10.2017 10:32|

Правильно и делают. Можно покурить план, а потом всю жизнь мучиться с наркологией.

Гость|20.10.2017 10:33|

Гость писал(a):

Имеется презумпция невиновности. Не тестируют же на наркотики работников министерства здравоохранения области или депутатов Госдумы.
Вот именно. Хотя депутаты по-любому торчат.

Гость|20.10.2017 10:34|

Родители и школьники имеют полное право отказаться от тестирования на наркотические и психотропные препараты. У Министерства образования Пензенской области проблемы с законом?

Гость|20.10.2017 10:40|

Гость писал(a):

У вас проблемы с образование ! в школах бардак!
Главное, чтобы здоровенькими были, работяги нужны, матери, чтобы рожали побольше, а науки это для избранных, т.е. для состоятельных и способных платить за хорошее обучение.

Гость|20.10.2017 10:43|

Так и напишите "Тем не менее в этой сфере имеются проблемы в виде Конституции РФ защищающей права граждан на которые вы посягаетесь."

Гость|20.10.2017 10:50|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
родители школьников, так и сами ученики отказываются от прохождения тестировани
Имеется презумпция невиновности. Не тестируют же на наркотики работников министерства здравоохранения области или депутатов Госдумы.
Очень правильно сказано.

Гость|20.10.2017 10:51|

С верхов надо начинать.

Гость|20.10.2017 10:52|

Гость писал(a):

Так и напишите "Тем не менее в этой сфере имеются проблемы в виде Конституции РФ защищающей права граждан на которые вы посягаетесь."
Верно. Настолько обнаглели что уже в открытую говорят что законы им мешают.

Гость|20.10.2017 10:53|

То что не было зафиксировано не значит что не было.

Гость|20.10.2017 11:05|

Кровь на анализ пусть берут, а вот тестировать нечего. В прошлом году тестировали, сын решил, что проверяющих надо проверять перед их приходом в школу, сами они там обкуренные или тестовые вопросы сочиняют отпетые наркоманы? А ведь все дети дома рассказали, как проходило это тестирование, какие вопросы задавали, как вел себя проверяющий, как в некоторые классы педагоги не пустили проверяющих и сами раздавали тестовые задания. Поэтому и против родители.

Гость|20.10.2017 11:11|

Гость писал(a):

сын решил, что проверяющих надо проверять перед их приходом в школу,
Правильно решил.

Гость|20.10.2017 11:14|

Гость писал(a):

Гость|20.10.2017 11:05|

Кровь на анализ пусть берут

Вы дурак, Вы знаете сколько гепатита вичя и всякой заразы наши экономные медики в год заносят пациентам?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!