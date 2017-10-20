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Общество | Новостройка в микрорайоне Заря пошла трещинами

20.10.2017|12:48
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Один из недавно построенных домов в микрорайоне Заря уже начал разваливаться. Обладательница нового жилья Ирина Ситникова переехала сюда из расселенного ветхого дома № 3 на улице Ударной.

Покидать старую квартиру она не хотела - там были высокие потолки, толстые стены, косметический ремонт. Если бы управляющая компания следила за двухэтажкой, она простояла бы еще век. Тогда женщина не стала спорить с властями, а теперь жалеет.

«С внешней стороны на этой стене уже образовалась трещина размером где-то в 70 сантиметров. Здесь у нас также трещина, и она уже идет под обоями. И вот, пожалуйста, на стене, граничащей с ванной, и на потолке. Это все облезает и летит на кровать», - рассказала и показала Ирина.

В ванной ситуация не лучше. В туалете тоже есть потенциально опасный участок.

«Это одна стена - весь кафель от потолка до пола треснул. И с другого угла», - продолжила экскурсию пензячка.

Первые признаки разрушения стен переселенцы заметили еще до переезда - но тогда какие-то работы по ремонту выполнили. А весной этого года снова появились трещины, даже больше прежних. Комиссия чиновников это зафиксировала.

«Они все посмотрели, согласились с тем, что это безобразие. Обещали, что этот вопрос они рассмотрят и в сентябре месяце нас переселят в другое временное жилье, а здесь будут делать ремонт заново. Сентябрь прошел, но никаких подвижек не было», - поведала Ирина.

Как горько пошутила женщина, лучше бы ее не переселяли из старого дома в новый. Она уверена: это строение развалится быстрее.

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