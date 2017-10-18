18.10.2017 | 11:57

В субботу, 14 октября, новоселье отметили жители сразу двух домов в ЖК «Лазурный», расположенном в Городе Спутнике.

Компания «Термодом» устроила веселый праздник для взрослых и детей, которые переехали в квартиры на улице Изумрудной, 1, и Прибрежном бульваре, 3.

По традиции для новоселов устроили веселые конкурсы, направленные на сплочение участников. Организаторы праздника разбили жителей двух домов на команды - по подъездам. Каждая должна была выполнить шесть заданий и постараться набрать максимальное количество баллов. Пока взрослые боролись за победу, дети играли с аниматором.

«Сегодня мы познакомились с соседкой, обсудили ремонт квартир», - поделилась жительница дома № 1 на Изумрудной улице.

«Такие праздники очень нужны: они объединяют людей. Спасибо «Термодому» за такой подарок», - поблагодарила другая жительница ЖК «Лазурный».

Пока жюри подводило итоги веселых соревнований, перед новоселами выступил шоу-дуэт «По барабану». Зажигательные ритмы, качественный звук и искреннее веселье самих исполнителей не оставили зрителей равнодушными: многие из них принялись пританцовывать в такт музыке.

Собственники жилья в «Лазурном» стали участниками лотереи, победителям которой вручили призы от спонсоров и партнеров компании «Термодом». А в завершение праздника новоселам вручили два торта, по форме полностью повторяющих фасады их домов.

Напомним, что у вас есть шанс стать собственниками квартир в ЖК «Лазурный» по сниженным ценам. До конца октября действует скидка в 2 000 рублей с каждого квадратного метра в строении № 50. При этом выгода может достигать более 200 тысяч рублей.

«Лазурный» - это комплекс из трех домов с огороженной и охраняемой придомовой территорией и уникальным ландшафтным дизайном: для жителей созданы собственный фонтан и зеленые зоны отдыха, фигурки животных из искусственной травы, игровые площадки, спортивные тренажеры под открытым небом.

Важным преимуществом «Лазурного» является развитая инфраструктура: в шаговой доступности находятся школа, детские сады, магазины, парк, бассейн. Все это делает жилой комплекс идеальным местом для комфортной семейной жизни.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир в ЖК «Лазурный», проектными декларациями и условиями акции можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82.

Посмотреть фотоотчет о празднике можно на официальном сайте компании.