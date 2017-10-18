18.10.2017 | 15:22

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» собирает средства для Насти Кичатовой. Девочке требуется обследование и лечение в Университетской клинике головной боли в Москве. Для того чтобы Настя с мамой смогли попасть туда в декабре, требуется 149 800 рублей.

Настя с рождения наблюдается у невролога. Ее диагноз - «органическое поражение головного мозга», ЗПРР.

«Настя - долгожданный ребенок. Когда дочке в четыре года дали инвалидность, для меня это был удар, ведь до этого возраста она развивалась нормально. Единственное, что я замечала, - у Насти отсутствовала фразовая речь», - рассказывает мама девочки Альфия.

Сейчас Настя занимается в четвертом классе коррекционной школы. Учеба дается тяжело, так как девочка понимает слова и пытается говорить, но у нее отсутствует речь.

Кроме того, ей необходимо скорректировать вес: ребенок страдает ожирением второй степени. Однако лишних средств в семье нет, работает только папа, а мама все время находится с дочкой. Большая часть денег уходит на лекарства и лечение.

«У Насти есть проблемы со сверстниками: здоровые дети отказываются с ней играть на улице, поэтому нам приходится везде ходить с ней вдвоем», - говорит Альфия.

Благотворительный фонд призывает неравнодушных пензенцев помочь Насте и ее семье побороть серьезный недуг и подарить девочке возможность стать здоровой и радоваться жизни.

Отметим, что 19 октября в Центре Надежды Лоскутовой начнет проходить лечение Егор Рогожкин, которому также помогли неравнодушные горожане и фонд «Караван добрых дел». Стоимость курса составила 126 100 рублей.

«Все желающие оказать содействие таким детям, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в благотворительный фонд «Караван добрых дел» по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail fonddobro@inbox.ru», - говорит председатель правления фонда Ольга Чистякова.