Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 окт 2017|15:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.36  |  $  57.27
 

Общество | Юной пензячке Насте Кичатовой нужна помощь неравнодушных горожан

18.10.2017|15:22
Печать

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» собирает средства для Насти Кичатовой. Девочке требуется обследование и лечение в Университетской клинике головной боли в Москве. Для того чтобы Настя с мамой смогли попасть туда в декабре, требуется 149 800 рублей.

Настя с рождения наблюдается у невролога. Ее диагноз - «органическое поражение головного мозга», ЗПРР.

«Настя - долгожданный ребенок. Когда дочке в четыре года дали инвалидность, для меня это был удар, ведь до этого возраста она развивалась нормально. Единственное, что я замечала, - у Насти отсутствовала фразовая речь», - рассказывает мама девочки Альфия.

Сейчас Настя занимается в четвертом классе коррекционной школы. Учеба дается тяжело, так как девочка понимает слова и пытается говорить, но у нее отсутствует речь.

Кроме того, ей необходимо скорректировать вес: ребенок страдает ожирением второй степени. Однако лишних средств в семье нет, работает только папа, а мама все время находится с дочкой. Большая часть денег уходит на лекарства и лечение.

«У Насти есть проблемы со сверстниками: здоровые дети отказываются с ней играть на улице, поэтому нам приходится везде ходить с ней вдвоем», - говорит Альфия.

Благотворительный фонд призывает неравнодушных пензенцев помочь Насте и ее семье побороть серьезный недуг и подарить девочке возможность стать здоровой и радоваться жизни.

Отметим, что 19 октября в Центре Надежды Лоскутовой начнет проходить лечение Егор Рогожкин, которому также помогли неравнодушные горожане и фонд «Караван добрых дел». Стоимость курса составила 126 100 рублей.

«Все желающие оказать содействие таким детям, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в благотворительный фонд «Караван добрых дел» по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail fonddobro@inbox.ru», - говорит председатель правления фонда Ольга Чистякова.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!