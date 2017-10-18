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Общество | В Заречном заложили новый храм на месте сгоревшей часовни

18.10.2017|09:36
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Во вторник, 17 сентября, в Заречном митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения закладного камня, провел службу и заложил капсулу с архиерейской грамотой в фундамент здания нового храма Великомученика Пантелеймона, который будет возведен на месте храма-часовни.

Часовня, построенная в 2008 году при медсанчасти № 59, сгорела 15 декабря 2016-го. Из огня успели вынести только икону великомученика, остальное имущество спасти не удалось.

Страховая компенсация, выплаченная за уничтоженное огнем здание, оказалась невелика.

«Храм был застрахован на три миллиона рублей, но дали половину. По смете строительство обойдется приблизительно в семь миллионов рублей. Заливка фундамента вышла дешевле, потому что нашлись люди, которые просто давали раствор цемента или бетон. Это пример, когда люди своими желаниями, стараниями делают одно большое доброе дело», — рассказал настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Овцынов.

Было решено, что новое здание возведут из кирпича, а сверху оштукатурят и покроют красной краской. Внешне оно будет похоже на прежний храм, но площадь его окажется больше за счет расширения алтаря и притвора.

«Зареченцев приглашают принять посильное участие в возведении нового храма Святого Пантелеймона. Каждый неравнодушный верующий житель города сможет пожертвовать на строительство, купив именной кирпичик», - пишет портал «Город Z».

Источник — gorodz.info
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Гость|18.10.2017 09:54|

Илон Маск предложил использовать ракеты для полётов на земле.Тем временем в России Медведев утвердил правила пользования кадилолм.

А вообще хватит засорять свой разум сказками. Неважно ,как ты молишься или кому-Результат один: ничего не происходит.

Гость|18.10.2017 09:55|

penzainform.ru писал(a):

Храм был застрахован на три миллиона рублей,

Вообще то у него страховка должна быть от всевышнего и его покровительство.

Гость|18.10.2017 09:56|

penzainform.ru писал(a):

выплаченная за уничтоженное огнем здание, оказалась невелика.

Бог, воздаст, Аз.

Гость|18.10.2017 09:59|

penzainform.ru писал(a):

уничтоженное огнем здание,

Против стихии сам бог бессилен.

Гость|18.10.2017 09:59|

Страховка не действительна, так как не соблюдалась техника безопасности (открытый огонь свечек и кадила).

Гость|18.10.2017 10:01|

После ряда пожаров в церквях Медведев издал постановление о правилах пользования кадилом.

Гость|18.10.2017 10:17|

Больше храмов красивых и разных

Гость|18.10.2017 10:17|

penzainform.ru писал(a):

люди, которые просто давали раствор цемента или бетон.
Прикарманенный от стройки дома? За воровство Бог накажет.

Доктор Кто|18.10.2017 10:31|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 17 сентября, в Заречном митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения закладного камня, провел службу и заложил капсулу с архиерейской грамотой в фундамент здания нового храма Великомученика Пантелеймона, который будет возведен на месте храма-часовни.

Часовня, построенная в 2008 году при медсанчасти № 59, сгорела 15 декабря 2016-го. Из огня успели вынести только икону великомученика, остальное имущество спасти не удалось.

Страховая компенсация, выплаченная за уничтоженное огнем здание, оказалась невелика.

«Храм был застрахован на три миллиона рублей, но дали половину. По смете строительство обойдется приблизительно в семь миллионов рублей. Заливка фундамента вышла дешевле, потому что нашлись люди, которые просто давали раствор цемента или бетон. Это пример, когда люди своими желаниями, стараниями делают одно большое доброе дело», — рассказал настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Овцынов.

Было решено, что новое здание возведут из кирпича, а сверху оштукатурят и покроют красной краской. Внешне оно будет похоже на прежний храм, но площадь его окажется больше за счет расширения алтаря и притвора.

«Зареченцев приглашают принять посильное участие в возведении нового храма Святого Пантелеймона. Каждый неравнодушный верующий житель города сможет пожертвовать на строительство, купив именной кирпичик», - пишет портал «Город Z».

Некоторым есть нечего, а храмы все строят и строят. Где деньги берут? Скоро храмов будет больше, чем прихожан. А рентабельныйли это бизнесЮ по-моему, уже и в церкви-то народ не очень ходит.

Гость|18.10.2017 10:57|

Поперли против воли Иеговы? Он раз спалил храмик- выводы не сделали. Спалит еще раз!

Не прите против его воли!

Гость|18.10.2017 11:00|

Из зарплат бюджетников удержите на стройку. У нас же светское государтсво.

Гость|18.10.2017 11:03|

Жрецы и на страховке наэкономили?

А как же иконки, которые от пожара берегут? Почему их не было в этом храмике?

Гость|18.10.2017 11:19|

Гость писал(a):

Поперли против воли Иеговы? Он раз спалил храмик- выводы не сделали. Спалит еще раз!

Не прите против его воли!

Не усердствуй ! "...Но потерял я только время, благие мысли и труды ". " Паситесь , мирные народы..." )))

Имя: Гость
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