18.10.2017 | 09:36

Во вторник, 17 сентября, в Заречном митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения закладного камня, провел службу и заложил капсулу с архиерейской грамотой в фундамент здания нового храма Великомученика Пантелеймона, который будет возведен на месте храма-часовни.

Часовня, построенная в 2008 году при медсанчасти № 59, сгорела 15 декабря 2016-го. Из огня успели вынести только икону великомученика, остальное имущество спасти не удалось.

Страховая компенсация, выплаченная за уничтоженное огнем здание, оказалась невелика.

«Храм был застрахован на три миллиона рублей, но дали половину. По смете строительство обойдется приблизительно в семь миллионов рублей. Заливка фундамента вышла дешевле, потому что нашлись люди, которые просто давали раствор цемента или бетон. Это пример, когда люди своими желаниями, стараниями делают одно большое доброе дело», — рассказал настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Овцынов.

Было решено, что новое здание возведут из кирпича, а сверху оштукатурят и покроют красной краской. Внешне оно будет похоже на прежний храм, но площадь его окажется больше за счет расширения алтаря и притвора.

«Зареченцев приглашают принять посильное участие в возведении нового храма Святого Пантелеймона. Каждый неравнодушный верующий житель города сможет пожертвовать на строительство, купив именной кирпичик», - пишет портал «Город Z».