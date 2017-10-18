18.10.2017 | 16:01

ООО «ТНС энерго Пенза» сообщило о росте задолженности отдельных управляющих компаний перед гарантирующим поставщиком за поставленную электроэнергию.

Несмотря на предпринимаемые «ТНС энерго Пенза» действия по урегулированию вопросов, связанных с неоплатой или с несвоевременной оплатой УК потребленной электроэнергии, большой объем неплатежей по выставленным счетам приходится именно на эту группу потребителей.

Безответственное отношение руководства управляющих компаний к платежной дисциплине, приводящее к образованию многомиллионной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ставит под угрозу качество обслуживания домов, а следовательно, и комфорт проживающих в них людей.

Среди наиболее крупных должников, осуществляющих свою деятельность на территории Пензы, можно выделить следующие компании: УК «Лев» (задолженность - 10,15 млн рублей), УК «Жилсервис» (8,03 млн), ОАО «Жилье-12» по ОЖФ (7,66 млн), МУП Первомайского района (6,80 млн), «Комфорт-Девелопмент» (4,85 млн), ООО «Железнодорожная» (4,75 млн), МУП Октябрьского района (4,58 млн), УК «Твой Дом» (3,36 млн).

Суммарный объем долга превышает 50 млн рублей.

Стоит отметить, что, несмотря на свою распространенность, образование задолженности у управляющих компаний перед поставщиками ресурсов не является неизбежным. Четкая организация процессов и ответственное отношение к взятым на себя обязательствам позволяют в полном объеме и в установленный срок производить расчеты за электроэнергию.

Примерами тому служат ТСЖ «Долина» и ООО «РЭУ», в ведении которых находятся дома в Кузнецке, а также ООО «Пензастрой-сервис +», ТСЖ «Пламя», ООО «Лидер», ТСЖ «Шуист», ЖСК «Химмашевец», ТСЖ «Монолит», управляющие многоквартирными домами в Пензе.

«Зачастую далеко не все денежные средства, перечисляемые жителями за потребленную электроэнергию, доходят до поставщика энергоресурса. В свою очередь, гарантирующий поставщик и сам должен в установленные сроки оплачивать закупаемую на рынке электроэнергию и услуги сетевых компаний по ее передаче.

Таким образом, долги недобросовестных организаций ставят под угрозу надежность электроснабжения как города Пензы, так и всей Пензенской области», - отметил управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.