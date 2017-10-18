18.10.2017 | 15:42

Родители учеников школы № 49, расположенной в центре Пензы, не понимают, как в скором времени их дети будут добираться до учебного заведения. Рядом со школой хотят построить многоэтажный жилой дом.

«При подходе к школе грязь - там идет расчистка под строительство многоэтажки. С Кирова до школы можно пройти по двум дорожкам: одна - пешеходная (крупно на фото, с разбитым асфальтом), вторая используется как проезжая часть и частично как стоянка для автомобилей. А дальше будет еще хуже? Теперь там все место займет стройплощадка?

Сносят здание торгово-промышленной палаты ради строительства нового дома! На ее месте теперь будет стоять подъемный кран», - написала в редакцию ИА «ПензаИнформ» мама школьника Екатерина, проживающая на улице Кирова.

По мнению женщины, сначала до единственных ворот в школу нельзя будет добраться из-за идущего строительства, а потом - из-за забора, которым окружат новый элитный дом. В лучшем случае детям оставят дорогу, по которой ездят машины.

Проект планировки территории рассматривался на публичных слушаниях, сообщил ИА «ПензаИнформ» депутат городской думы Алексей Шуварин.

«Мы рассматривали проект планировки территории и его не одобрили. Это собственник участок купил, расселил дом и хотел рационально с экономической точки зрения использовать землю. У нас и справа, и слева имеются памятники архитектуры, у них есть охранная зона, мы сегодня смотрели документы.

В принципе строительство возможно, но лично я считаю, что это нарушит архитектурный облик 2- и 3-этажной застройки. 9-этажка будет торчать. Даже ТЦ «Славянский» там построен в стиле старой архитектуры, а современная высотка будет архитектурной ошибкой, которых в Пензе и так достаточно», - заявил Алексей Шуварин.

24 марта на круглом столе, посвященном перспективам развития центральной, исторической части города, губернатор Иван Белозерцев заявил, что надо застраивать центр, но новые объекты должны быть интересными и правильными с точки зрения архитектуры.

В качестве примеров зданий, которые выбиваются из окружающей обстановки по этажности и архитектуре и портят облик города, глава региона привел «свечки» на улице Красной и у дворца спорта «Сура». Положительным опытом Иван Белозерцев назвал дом на улице Московской, напротив драмтеатра.

«Многое зависит от архитекторов, власти, в этом вопросе нужно быть принципиальными», - резюмировал губернатор.