18.10.2017 | 17:09

В Заречном на месте сгоревшего храма Великомученика Пантелеймона начинается строительство новой церкви.

«Давайте помолимся, чтобы Господь презрел сие место, чтобы этот храм скорее был возведен, чтобы мы вели ту жизнь, которая была до этого несчастья», - обратился к собравшимся митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Часовня, построенная в 2008 году при медсанчасти № 59, сгорела 15 декабря 2016-го. Из огня успели вынести только икону великомученика, остальное имущество спасти не удалось. И вот спустя 10 месяцев архиерейскую грамоту с датой начала строительства опустили в специальную капсулу и заложили в основание храма.

«Вы знаете, как мы давно ждали, что у нас тут будет часовенка? Я сегодня иду и думаю: «Господи, я по этой тропинке уже год почти не ходила», - поделилась одна из прихожанок Мария Кузнецова.

Новое здание возведут из кирпича, а сверху оштукатурят и покроют красной краской. Внешне оно будет похоже на прежнюю часовню. В Заречном надеются, что на следующий престольный праздник - 9 августа - служба будет проходить уже внутри нового храма.