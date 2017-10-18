18.10.2017 | 10:59

Во вторник, 17 октября, в Законодательном собрании Пензенской области прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию комсомола, которое будет отмечаться 29 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В большом зале собрались ветераны комсомола, представители законодательных и представительных органов власти, молодежных организаций. Главным вопросом для обсуждения стала координация действий оргкомитетов, администраций и общественности.

Оргкомитету предстоит разработать и утвердить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, которые будут проходить в регионе в следующем году.

В свою очередь, органам местного самоуправления рекомендовано привлечь к подготовке празднования комсомольцев разных поколений, представителей современных молодежных организаций и движений, ветеранов войны и труда.