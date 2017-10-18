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Общество | В областном Заксобре обсудили подготовку к 100-летию комсомола

18.10.2017|10:59
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Во вторник, 17 октября, в Законодательном собрании Пензенской области прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию комсомола, которое будет отмечаться 29 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В большом зале собрались ветераны комсомола, представители законодательных и представительных органов власти, молодежных организаций. Главным вопросом для обсуждения стала координация действий оргкомитетов, администраций и общественности.

Оргкомитету предстоит разработать и утвердить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, которые будут проходить в регионе в следующем году.

В свою очередь, органам местного самоуправления рекомендовано привлечь к подготовке празднования комсомольцев разных поколений, представителей современных молодежных организаций и движений, ветеранов войны и труда.

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Гость|18.10.2017 11:21|

Илон Маск предложил использовать ракеты для полётов на земле.Тем временем в России,Медведев утвердил правила пользования кадилом.

Гость|18.10.2017 11:21|

Это, что, поминки?

Гость|18.10.2017 11:22|

Гость писал(a):

Илон Маск предложил использовать ракеты для полётов на земле.Тем временем в России,Медведев утвердил правила пользования кадилом.
тем временем:Во вторник, 17 октября, в Законодательном собрании Пензенской области прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию комсомола

Гость|18.10.2017 11:23|

penzainform.ru писал(a):

Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, которые будут проходить в регионе в следующем году.

Я же говорил, что надо срочно строить колокольню на площади Ленина и это архиважно, так как грядет слияние серпа и молото с кадилом.

Имя: Гость
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