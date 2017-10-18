18.10.2017 | 11:54

Компания «МегаФон» начала продажи портативных кинопроекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом МегаФон.ТВ. С 11 октября продукт российского технологического стартапа - компании «МУЛЬТиКУБИК» - представлен в интернет-магазине «МегаФона» в Пензе.

Впервые онлайн-видеосервис российской телекоммуникационной компании доступен не только со смартфона, телевизора или планшета, но интегрирован прямо в мини-проектор для просмотра контента хоть на потолке.

CINEMOOD - это портативный беспроводной проектор, который показывает кино, сериалы, мультфильмы и другой контент на любой поверхности: дома на потолке, в походе на стене палатки или в самолете на закрытом иллюминаторе. Девайс выполнен в форме кубика со скругленными углами, работает до пяти часов на одной зарядке и весит 260 г, примерно как средний апельсин.

Кроме онлайн-сервисов, каждый кубик поставляется со встроенным контентом для детей: лицензионная анимация «Союзмультфильма», современные развивающие и развлекательные мультсериалы, знаменитые советские диафильмы, восстановленные специально для CINEMOOD, аудиосказки, уроки театра теней для развития моторики - все вместе до 150 часов, без подключения к Интернету.

Взрослые могут загружать любые фильмы и сериалы, а также фотографии и презентации в память CINEMOOD либо воспроизводить их прямо с флешки через USB-порт.

CINEMOOD поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Управляется мини-кинотеатр CINEMOOD кнопками на корпусе или дистанционно - через приложение на смартфоне, а также с Apple Watch.

С октября CINEMOOD продается в интернет-магазине «МегаФона» в Пензе и каждый покупатель получает в подарок полугодовую подписку на онлайн-сервис МегаФон.ТВ, а именно - на пакет «Большой детский».

С помощью МегаФон.ТВ можно смотреть сотни каналов, фильмов, сериалов, спортивных трансляций, новостей, детских и музыкальных программ. CINEMOOD подключается к МегаФон.ТВ через Wi-Fi, для регистрации необходим номер телефона «МегаФона». Теперь кинотеатр МегаФон.ТВ можно смотреть в отличном качестве прямо на стене или на потолке.

«Партнерство с «МегаФоном» началось в результате поисков нового качественного контента, и поэтому в июле текущего года мы запустили онлайн-сервис МегаФон.ТВ на платформе нашего флагманского продукта - мини-кинотеатра CINEMOOD. Мы очень рады, что онлайн-интеграция переросла в более масштабную историю, и теперь сам кубик появился в ассортименте точек продаж «МегаФона» в России», - отметил руководитель направления интеграций и партнерств компании «МУЛЬТиКУБИК» Ренат Абдуллин.

«Мы всегда готовы поддержать стартапы и продукты, которые будут создавать ценность для наших цифровых клиентов, поэтому рады объявить о старте продаж мини-кинотеатра CINEMOOD в наших салонах. У клиентов появится возможность смотреть фильмы и сериалы, в том числе через сервис МегаФон.ТВ, на потолке, и даже собрать свой стереокинотеатр - приобретая CINEMOOD вместе с bluetooth-колонкой Sony, покупатель получает еще одну колонку в подарок», - рассказал директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Дополнительная информация о «МегаФоне» и представляемых продуктах и услугах размещена на сайте megafon.ru.