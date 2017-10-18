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Общество | Митрополит Серафим освятил храм-усыпальницу в Пензе

18.10.2017|14:51
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В среду, 18 октября, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил храм-усыпальницу в честь великомученика Димитрия Солунского при Успенском кафедральном соборе.

После чина освящения, приуроченного ко дню празднования Собора святителей Московских, митрополит совершил Божественную литургию в новом культовом сооружении.

«По окончании литургии Его Высокопреосвященство поздравил всех со столь знаменательным событием и обратился к пастве со словом проповеди», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Источник — Фото А. Дубровина
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Гость|18.10.2017 15:38|

А не передоз ли сегодня новостей про ЗАО РПЦ ?

или у админов печеньки закончились?

Имя: Гость
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