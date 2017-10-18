В среду, 18 октября, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил храм-усыпальницу в честь великомученика Димитрия Солунского при Успенском кафедральном соборе.
После чина освящения, приуроченного ко дню празднования Собора святителей Московских, митрополит совершил Божественную литургию в новом культовом сооружении.
«По окончании литургии Его Высокопреосвященство поздравил всех со столь знаменательным событием и обратился к пастве со словом проповеди», - сообщается на сайте Пензенской епархии.
А не передоз ли сегодня новостей про ЗАО РПЦ ?
или у админов печеньки закончились?