18.10.2017 | 10:55

Интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» объявляет специальную акцию «Суперцены на хиты», в течение которой можно выгодно приобрести популярные комплекты из ходовых товаров и аксессуаров к ним.

Для этого необходимо зайти на сайт www.citilink.ru и выбрать нужный комплект со скидкой до 50%. Акция «Суперцены на хиты» распространяется на товары и аксессуары от производителей Apple, Samsung, LG, Asus, Lenovo, Bosch, Hansa, Indesit, Philips, Acer, Dell, Panasonic и др.

Условия участия в акции просты: нужно зарегистрироваться на сайте www.citilink.ru, выбрать интересующий комплект и добавить его в корзину. При оформлении заказа скидка на аксессуар появится автоматически.

Информацию об участвующем ассортименте и подробности уточняйте на сайте www.citilink.ru. Сроки проведения акции «Суперцены на хиты»: с 16 по 31 октября.

Приобретенный товар можно заказать с доставкой или забрать в ближайшем пункте выдачи заказа «Ситилинк-мини».

Кроме того, 16 октября открылась новая точка «Ситилинк-мини» для жителей района ГПЗ. В честь этого события в первые дни предусмотрен ряд специальных предложений, о которых можно узнать по адресу: улица Антонова, 16. А ознакомиться со всем списком точек выдачи в Пензе и Пензенской области можно на странице адресов магазинов.