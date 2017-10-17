17.10.2017 | 16:44

В Октябрьском районе Пензы должны появиться Лучистая, Радостная, Плодовая, Славная и некоторые другие улицы. Рабочая группа, в состав которой входят представители министерства культуры области, управления градостроительства и архитектуры, депутаты городской думы и краеведы, предлагает присвоить такие названия улицам в микрорайоне Заря. В списке значится более десяти наименований.

«Какие-то все интересные… Лучистая… Ну это, если смеяться, то можно. Вот Лунная - можно, тут луна яркая», - выразила свое мнение местная жительница.

«Мне все равно, мне и Новоселов нравится. А что с жалобами, не нравится что ли кому?» - задала вопрос другая горожанка.

«Да, вот Новоселов я бы согласился переименовать, допустим, в Радостную или в Свободную», - согласился с предложением пензенец.

«Пусть лучше Новоселов будет, чем вот эта Плодовая какая-то, Свободная, Семейная…» - не обрадовалась нововведениям живущая на улице Новоселов пенсионерка.

Но большинство местных жителей сходятся в одном: переименование улиц - это не первостепенная задача, которую следовало бы решить чиновникам. Например, вынужденные переселенцы недовольны работой общественного транспорта. В утренний час пик уехать на работу или учебу довольно-таки проблематично. Кроме того, в недавно построенном микрорайоне плохо развита инфраструктура. Здесь по-прежнему нет аптеки, не говоря уже о поликлинике. И новые таблички на фасадах домов вряд ли улучшат качество жизни обитателей Зари.