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Общество | В Тамалинском районе защитную лесополосу захламили отходами с фермы

17.10.2017|10:54
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В Тамалинском районе выписан штраф за захламление защитного лесного насаждения. Факт нарушения земельного законодательства был выявлен при проверке колхоза имени Кирова на территории Вишневского сельсовета.

«В результате осмотра земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности колхоза, был обнаружен факт повреждения мелиоративной системы, а также захламление лесополосы мусором, твердыми бытовыми, строительными отходами», - сообщила специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Площадь заваленного участка, предназначенного для защиты поля от ветровой и водной эрозии, составила 130 квадратных метров. Как выяснилось, отходы вывозились туда с фермы.

«Юридическое лицо, допустившее нарушение земельного законодательства, привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей», - резюмировала Лариса Якушкина.

Предприятию предстоит очистить территорию в установленные сроки.

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