17.10.2017 | 17:25

Пензенские депутаты решили отправить письмо генеральному директору ПАО «Т Плюс», руководителю компании, которая отвечает за наличие тепла и горячей воды в домах большинства горожан.

«Мы рады, что «Т Плюс» пришло к капитальному ремонту теплосетей, но то, как проводятся эти работы, не устраивает ни жителей, ни депутатов», - заявил заместитель главы города Иван Краснов.

В 2017-м в Пензе отопительный сезон начался неспокойно: где-то батареи начали работать позднее, чем обещали, а в ряде микрорайонов успели произойти аварии. В некоторых многоэтажках несколько месяцев не было горячей воды. За лето жители устали от кастрюль и тазиков.

В тексте обращения к руководителю «Т Плюс» говорится обо всех этих проблемах, отмечается, что большое количество прорывов означает ухудшение состояния сетей, а это требует принятия срочных мер. Письмо депутаты еще раз обсудили на заседании комиссии думы.

«ПАО «Т Плюс» является достаточно большой организацией, которая имеет филиалы на территории субъектов РФ. Очевидно, что у генерального директора, который располагается в Москве, руки до всего не доходят», - пояснил депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.

Текст письма еще может дорабатываться. От пензенских депутатов подобное обращение ПАО «Т Плюс» получит впервые.