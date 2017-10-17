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Общество | В письме к ПАО «Т Плюс» депутаты обозначили имеющиеся проблемы

17.10.2017|17:25
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Пензенские депутаты решили отправить письмо генеральному директору ПАО «Т Плюс», руководителю компании, которая отвечает за наличие тепла и горячей воды в домах большинства горожан.

«Мы рады, что «Т Плюс» пришло к капитальному ремонту теплосетей, но то, как проводятся эти работы, не устраивает ни жителей, ни депутатов», - заявил заместитель главы города Иван Краснов.

В 2017-м в Пензе отопительный сезон начался неспокойно: где-то батареи начали работать позднее, чем обещали, а в ряде микрорайонов успели произойти аварии. В некоторых многоэтажках несколько месяцев не было горячей воды. За лето жители устали от кастрюль и тазиков.

В тексте обращения к руководителю «Т Плюс» говорится обо всех этих проблемах, отмечается, что большое количество прорывов означает ухудшение состояния сетей, а это требует принятия срочных мер. Письмо депутаты еще раз обсудили на заседании комиссии думы.

«ПАО «Т Плюс» является достаточно большой организацией, которая имеет филиалы на территории субъектов РФ. Очевидно, что у генерального директора, который располагается в Москве, руки до всего не доходят», - пояснил депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.

Текст письма еще может дорабатываться. От пензенских депутатов подобное обращение ПАО «Т Плюс» получит впервые.

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Гость|17.10.2017 18:34|

Они вам и ответят, как вы жителям отвечаете (и прокуратура тоже). Если вы считаете, что ваши права нарушены обращайтесь в суд.

Гость|17.10.2017 18:36|

«Т Плюс».- это часть империи под названием «Ренова», контролируемой Виктором Вексельбергом. Деньги идут производителю тепла (Вексельбергу), Через дырявые трубы в атмосферу уходит примерно столько же тепла, сколько доходит до конечного потребителя, оплата за весь объём происходит в начале пути, вне зависимости от того, сколько дошло до отопительных батарей! Сообразив это, Вексельберг наложил полный запрет на какое-либо обслуживание коммуникаций.

Гость|17.10.2017 18:42|

Топ-менеджерам «Реновы» вместе с домашним арестом добавили обвинений.

Управляющему директору принадлежащей Виктору Вексельбергу группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику и гендиректору подконтрольного этой же группе холдинга «Т Плюс» Борису Вайнзихеру не долго пришлось радоваться выходу под домашний арест из сизо, где они провели более 9 месяцев. Подозреваемым серьезно ужесточили режим и увеличили суммы инкриминируемых взяток. Если ранее в уголовном деле упоминались 800 млн рублей, то теперь речь идет о миллиарде.

Срок следствия по делу «Т Плюс» продлен до 16 месяцев — до февраля 2018 года.

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