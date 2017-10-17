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Общество | В Пензенской области осужденные помолились о сотрудниках УФСИН

17.10.2017|14:20
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В исправительных учреждениях Пензенской области прошла Неделя молитвы. Это всероссийское ежегодное мероприятие, которое в регионе проводится с прошлого года.

На сайте Пензенской епархии сообщается, какой была программа Недели молитв.

В 1-й день священнослужители побывали в колонии № 4. Там молились о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. «Главная мечта каждого человека, подпадающего под действие уголовного законодательства, – свобода. Однако ее достижение связано с духовным преображением человека», - подчеркнули в Пензенской епархии.

В 2-й день в ИК-1, ИК-5, лечебном исправительном учреждении № 6 (Сердобск) и СИЗО-1 молились о совершении правосудия, чтобы суд не был подвластен клевете и подкупу.

В 3-й день в исправительной колонии № 8 совершили молебен о жертвах преступлений, их телесном и материальном благополучии и духовном освобождении от пережитого.

В 4-й день в ИК-7 молились о семьях заключенных.

В 5-й - в колонии-поселении № 12 совершили молебен о возвращении осужденных в общество и их реадаптации.

В 6-й день вновь в колонии № 7 молились о сотрудниках уголовно-исполнительной системы.

7-й день был посвящен участникам миссии - священнослужителям и их помощникам.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость|17.10.2017 14:33|

Это занавес. Заскринил.

Гость|17.10.2017 14:41|

А нах собсна? И на это конечно же выделялись средства из бюджета.

Гость|17.10.2017 14:43|

Завтра все автомобилисты помолятся за производителей бензина.

Гость|17.10.2017 14:45|

под столом )))

Гость|17.10.2017 14:46|

Должники по кредитам проведут молебен о банкирах и коллекторах.

Гость|17.10.2017 14:46|

это финиш..)))))

Гость|17.10.2017 14:48|

а на 8 день всех выпустили с миром .... )))

Гость|17.10.2017 14:48|

Эту новость нужно на первые страницы всех мировых газет!!! И во все выпуски новостей!!! Немедленно!!

Гость|17.10.2017 14:49|

Бред ру.

Гость|17.10.2017 14:49|

Мир сошёл с ума?

Гость|17.10.2017 14:52|

Вот это гон

Гость|17.10.2017 14:53|

penzainform.ru писал(a):

7-й день был посвящен участникам миссии - священнослужителям и их помощникам.
подводили баланс - от продажи индульгенций

Гость|17.10.2017 14:54|

Должники по кредитам проведут молебен о банкирах и коллекторах

Чтобы исчезли и больше не восрешались...

Гость|17.10.2017 15:02|

И что, это всё работает?

Гость|17.10.2017 15:03|

Думаю, что таких молитв даже сатанисты не придумают

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Имя: Гость
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