17.10.2017 | 14:20

В исправительных учреждениях Пензенской области прошла Неделя молитвы. Это всероссийское ежегодное мероприятие, которое в регионе проводится с прошлого года.

На сайте Пензенской епархии сообщается, какой была программа Недели молитв.

В 1-й день священнослужители побывали в колонии № 4. Там молились о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. «Главная мечта каждого человека, подпадающего под действие уголовного законодательства, – свобода. Однако ее достижение связано с духовным преображением человека», - подчеркнули в Пензенской епархии.

В 2-й день в ИК-1, ИК-5, лечебном исправительном учреждении № 6 (Сердобск) и СИЗО-1 молились о совершении правосудия, чтобы суд не был подвластен клевете и подкупу.

В 3-й день в исправительной колонии № 8 совершили молебен о жертвах преступлений, их телесном и материальном благополучии и духовном освобождении от пережитого.

В 4-й день в ИК-7 молились о семьях заключенных.

В 5-й - в колонии-поселении № 12 совершили молебен о возвращении осужденных в общество и их реадаптации.

В 6-й день вновь в колонии № 7 молились о сотрудниках уголовно-исполнительной системы.

7-й день был посвящен участникам миссии - священнослужителям и их помощникам.