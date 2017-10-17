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Общество | В Пензе наркоманы проходили реабилитацию в жилых помещениях

17.10.2017|17:10
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Прокурорская проверка, проведенная в реабилитационных центрах для наркозависимых граждан, выявила нарушения в этой сфере деятельности.

Всего в текущем году было проверено восемь центров, в которых оказывались услуги по реабилитации и ресоциализации лиц данной категории.

Согласно законодательству, такие помещения должны были быть нежилыми. Однако в Пензе три организации располагались в частных домах и квартирах, находившихся в собственности у учредителей или сотрудников, неприспособленных для данного вида деятельности и не соответствующих противопожарным нормам.

Кроме того, проверка обнаружила, что сотрудники центров не проходили обязательное ежегодное обследование на ВИЧ и туберкулез. Между тем пациенты в зависимости от оплаченного курса лечения могли находиться в центре от полугода и дольше.

«В суд направлено три исковых заявления о прекращении нецелевого использования реабилитационными центрами жилых помещений. Двое руководителей, игнорировавшие требования санитарно-эпидемиологического законодательства, оштрафованы», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|17.10.2017 18:15|

ага, ласты скрутят, увезут в неизвестном направлении, зверьё

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