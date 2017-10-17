17.10.2017 | 15:33

Во вторник, 17 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, находясь с рабочим визитом в составе делегации в Италии, посетил мусороперерабатывающий завод в городе Брешиа.

По мнению Виктора Кувайцева, в Пензе проблемы с утилизацией мусора некритичны, но в перспективе необходимо планировать строительство завода по переработке отходов. В этом плане опыт итальянцев может быть полезен.

«Градоначальник также сообщил, что сейчас обсуждаются детали визита в Пензу специалистов компании, которая разрабатывала проект мусороперерабатывающего завода в Брешиа, для того, чтобы привязать проект к местности и учесть особенности логистики», - сообщает пресс-служба мэрии.

Тема возведения мусороперерабатывающего завода обсуждалась 13 октября на комиссии гордумы. Сейчас полигон для складирования ТБО в районе села Чемодановка заполнен на 86%. Тем не менее, чтобы мусороперерабатывающий завод был выгоден инвестору, отходов должно быть больше, чем сейчас. Поэтому пока срок работы свалки пытаются продлить с помощью переработки вторсырья, чтобы площади заполнялись медленнее.