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Общество | Проектировщики итальянского завода по переработке отходов приедут в Пензу

17.10.2017|15:33
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Во вторник, 17 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, находясь с рабочим визитом в составе делегации в Италии, посетил мусороперерабатывающий завод в городе Брешиа.

По мнению Виктора Кувайцева, в Пензе проблемы с утилизацией мусора некритичны, но в перспективе необходимо планировать строительство завода по переработке отходов. В этом плане опыт итальянцев может быть полезен.

«Градоначальник также сообщил, что сейчас обсуждаются детали визита в Пензу специалистов компании, которая разрабатывала проект мусороперерабатывающего завода в Брешиа, для того, чтобы привязать проект к местности и учесть особенности логистики», - сообщает пресс-служба мэрии.

Тема возведения мусороперерабатывающего завода обсуждалась 13 октября на комиссии гордумы. Сейчас полигон для складирования ТБО в районе села Чемодановка заполнен на 86%. Тем не менее, чтобы мусороперерабатывающий завод был выгоден инвестору, отходов должно быть больше, чем сейчас. Поэтому пока срок работы свалки пытаются продлить с помощью переработки вторсырья, чтобы площади заполнялись медленнее.

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Гость|17.10.2017 17:01|

если городские власти будут убирать все то что пложено то мусором заполнится свалка как минимум на 100%.

Гость|17.10.2017 17:02|

p.s. положенно

Гость|17.10.2017 17:12|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

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