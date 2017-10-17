17.10.2017 | 13:22

В Пензенской области подведены итоги второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2017». В профессиональном состязании участвовали восемь стражей порядка, набравших наибольшее количество голосов в первом этапе.

Победителем второго этапа, проходившего с 7 по 16 октября, стал старший лейтенант полиции Дмитрий Потанин.

28-летний Дмитрий Потанин служит в органах внутренних дел с ноября 2013 года. Он занимает должность старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России по ЗАТО Заречный.

Теперь победителю регионального этапа предстоит принять участие в заключительном, третьем этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2017», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.