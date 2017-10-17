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Общество | Дмитрий Потанин признан народным участковым Пензенской области

17.10.2017|13:22
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В Пензенской области подведены итоги второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2017». В профессиональном состязании участвовали восемь стражей порядка, набравших наибольшее количество голосов в первом этапе.

Победителем второго этапа, проходившего с 7 по 16 октября, стал старший лейтенант полиции Дмитрий Потанин.

28-летний Дмитрий Потанин служит в органах внутренних дел с ноября 2013 года. Он занимает должность старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России по ЗАТО Заречный.

Теперь победителю регионального этапа предстоит принять участие в заключительном, третьем этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2017», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Гость|17.10.2017 13:37|

Молодец Митёк! В горящую избу войдёт, лося на скаку остановит!

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