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Общество | В Пензенской области прививку от гриппа сделали 302,5 тысячи человек

16.10.2017|16:21
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В Пензенской области с 9 по 15 октября зарегистрировали 1 514 случаев заболевания респираторно-вирусными инфекциями. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, диагноз «грипп» не ставился никому.

По данным на понедельник, 16 октября, прививки против гриппа сделали 302,5 тыс. жителей Пензенской области, из них 60,1 тыс. – дети до 17 лет.

«Заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 53%, по сравнению с предыдущей неделей уровень снизился на 3,6%», - добавили в ведомстве.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторно-вирусная инфекция» поставили 437 раз. Показатель ниже эпидемиологического порога на 60,1%.

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Гость|16.10.2017 16:36|

Живу по соседству.

Не делал прививки, я обычно в храм хожу, молюсь - помогает.

Гость|16.10.2017 16:39|

У нас что, столько бюджетников, школьников и студентов?

Гость|16.10.2017 16:40|

Я тоже не делал прививку.

Гость|16.10.2017 16:41|

Гость писал(a):

Не делал прививки, я обычно в храм хожу, молюсь - помогает.

Зачем их тогда делать когда диагноз такой не ставят? Гриппа нет, надеюсь статьи за такое утверждение еще пока нет.

penzainform.ru писал(a):

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, диагноз «грипп» не ставился никому.

Гость|16.10.2017 16:44|

Гость писал(a):

Не делал прививки, я обычно в храм хожу, молюсь - помогает.

Пока ты молишся верующие в поликлинике в очередях сидят.

Имя: Гость
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