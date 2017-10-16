16.10.2017 | 16:21

В Пензенской области с 9 по 15 октября зарегистрировали 1 514 случаев заболевания респираторно-вирусными инфекциями. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, диагноз «грипп» не ставился никому.

По данным на понедельник, 16 октября, прививки против гриппа сделали 302,5 тыс. жителей Пензенской области, из них 60,1 тыс. – дети до 17 лет.

«Заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 53%, по сравнению с предыдущей неделей уровень снизился на 3,6%», - добавили в ведомстве.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторно-вирусная инфекция» поставили 437 раз. Показатель ниже эпидемиологического порога на 60,1%.