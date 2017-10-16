16.10.2017 | 14:35

Нескольким улицам в микрорайоне Заря присвоят наименования. Речь об этом шла на заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в понедельник, 16 октября.

В частности, в Октябрьском районе теперь появятся улицы Лучистая, Параллельная, Лунная, Радостная, Плодовая, Свободная, Надежды, Семейная, Славная, Детская, Рассветная и Хрустальная.

Кроме того, название получат проезды: 1-й и 2-й Лунные, 1, 2 и 3-й Свободные, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й Хрустальные, 1, 2, 3, 4 и 5-й Плодовые.

Депутаты поинтересовались, не будет ли путаницы, ведь в Пензе имеются улицы Свободы и Славы. Докладчик Ирина Кочеткова, и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры, заверила, что таксисты не запутаются.

На комиссии депутаты одобрили присвоение улицам наименований. Окончательное решение будет принято на сессии городской думы.