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Общество | В Пензе многодетные семьи осваивают участки под строительство жилья

16.10.2017|15:29
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В Пензе решается вопрос с инженерной инфраструктурой на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с указом Президента РФ. Эта тема обсуждалась на заседании комиссии городской думы, состоявшемся в понедельник, 16 октября.

В Пензе участки предоставляются на территории микрорайона Заря и в районе улицы Бадигина на Шуисте.

«На сегодняшний момент освоено 111 участков, на 88 из них уже построены дома, 23 введены в эксплуатацию, еще 23 находятся на начальной стадии строительства», - сообщила и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Ирина Кочеткова.

По ее словам, к участкам активно выстраивается инженерная инфраструктура: проводятся газ, электричество, водоснабжение, прокладываются дороги.

Депутаты поинтересовались, как ведется работа с теми семьями, которые не явились на выбор земельных участков, закрепляется ли за ними место в очереди.

«Если заявитель не явился, мы предоставляем право выбора следующей по очереди семье, но и с ними продолжаем работать, они остаются в очереди», - пояснила Ирина Кочеткова.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|16.10.2017 16:29|

когда в белинском районе будут выделять земельные участки многодетным? три года уже в очереди а власть не шевелится, некоторым семьям в болоте выделили участки

Гость|16.10.2017 16:44|

По-моему она врет

Гость|16.10.2017 16:50|

дааааа, вот уж враки, ничего там не подводится, столбы стоят голые с прошлого года, о воде и газе и речи нет

Гость|16.10.2017 16:57|

пусть эти многодетные семьи зону осваивают со своими детенышими рецедивистами!

Имя: Гость
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