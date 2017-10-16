16.10.2017 | 15:29

В Пензе решается вопрос с инженерной инфраструктурой на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с указом Президента РФ. Эта тема обсуждалась на заседании комиссии городской думы, состоявшемся в понедельник, 16 октября.

В Пензе участки предоставляются на территории микрорайона Заря и в районе улицы Бадигина на Шуисте.

«На сегодняшний момент освоено 111 участков, на 88 из них уже построены дома, 23 введены в эксплуатацию, еще 23 находятся на начальной стадии строительства», - сообщила и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Ирина Кочеткова.

По ее словам, к участкам активно выстраивается инженерная инфраструктура: проводятся газ, электричество, водоснабжение, прокладываются дороги.

Депутаты поинтересовались, как ведется работа с теми семьями, которые не явились на выбор земельных участков, закрепляется ли за ними место в очереди.

«Если заявитель не явился, мы предоставляем право выбора следующей по очереди семье, но и с ними продолжаем работать, они остаются в очереди», - пояснила Ирина Кочеткова.