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Общество | В Пензе ищут инвестора для обустройства платных парковок

16.10.2017|14:23
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В понедельник, 16 октября, на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности депутаты подняли тему парковок в областном центре.

После того как заместитель мэра Андрей Шевченко напомнил народным избранникам, что в текущем году открылась платная стоянка вблизи областной больницы на улице Лермонтова, депутат Иван Краснов поинтересовался, есть ли в планах создание заездных карманов вдоль улицы у образовательных учреждений.

Андрей Шевченко ответил утвердительно и пояснил, что в настоящее время вопрос обсуждается с инвестором.

Кроме того, замглавы уточнил, что на территории Пензы, по подсчетам, имеется около тысячи точек, где требуются парковки, в том числе с паркоматами. Инвестору же выгодно начинать работу при наличии 2 000 точек.

«Ведем переговоры», - заключил Андрей Шевченко.

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Гость|16.10.2017 16:26|

надеюсь платные парковки на пустырях будут с нуля строить?

А не тупо из бесплатных делать платные?

Имя: Гость
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