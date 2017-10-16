16.10.2017 | 14:23

В понедельник, 16 октября, на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности депутаты подняли тему парковок в областном центре.

После того как заместитель мэра Андрей Шевченко напомнил народным избранникам, что в текущем году открылась платная стоянка вблизи областной больницы на улице Лермонтова, депутат Иван Краснов поинтересовался, есть ли в планах создание заездных карманов вдоль улицы у образовательных учреждений.

Андрей Шевченко ответил утвердительно и пояснил, что в настоящее время вопрос обсуждается с инвестором.

Кроме того, замглавы уточнил, что на территории Пензы, по подсчетам, имеется около тысячи точек, где требуются парковки, в том числе с паркоматами. Инвестору же выгодно начинать работу при наличии 2 000 точек.

«Ведем переговоры», - заключил Андрей Шевченко.