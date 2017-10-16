16.10.2017 | 10:13

В понедельник, 16 октября, в Кузнецке стартуют работы по строительству станции обезжелезивания воды на водозаборе «Южный». Тяжелая техника приступит к расчистке территории и демонтажу бетонных лотков. После этого подрядчик займется заливкой фундамента.

На предварительном совещании с представителями инвестора в пятницу, 13 октября глава администрации города Сергей Златогорский поручил руководителю МУП «Горводоканал» Валерию Горину усилить охрану режимного объекта и оказывать подрядной организации содействие в работе.

«По соглашению концессионеру за счет собственных средств необходимо будет в течение 2017-2018 годов построить две станции обезжелезивания воды и канализационно-насосную станцию. Первая автоматизированная модульная станции обезжелезивания воды производительностью десять тысяч кубических метров в сутки на водозаборе «Южный» должна быть завершена к концу 2017 года. Общий объем инвестиций - около 160 млн рублей», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.