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Общество | В Городе Спутнике продолжаются продажи квартир в ЖК «Лазурный»

16.10.2017|16:53
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В Городе Спутнике продолжаются продажи квартир в строении № 50. Это современный четырехсекционный дом переменной этажности, расположенный в ЖК «Лазурный».

Дом готов порадовать покупателей интересными планировками. Здесь представлены однокомнатные квартиры площадью от 38 до 53 кв. м, двухкомнатные - от 49 до 82 кв. м, а также трехкомнатные - от 90 до 190 кв. м.

В огороженном дворе для жителей устроен фонтан, имеются тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, созданы зеленые зоны. Чтобы двор стал местом, где каждому посетителю уютно и комфортно, специалисты компании «Термодом» установили топиарий: фигурки животных из искусственной травы.

Дети могут играть во дворе на современных, прекрасно оборудованных и, главное, безопасных площадках, разных для малышей и для ребят постарше.

Отдельно стоит отметить удобное расположение дома: в нескольких минутах от ЖК «Лазурный» расположены набережная, тропа здоровья, школа и детский сад. Также неподалеку построены магазины, парк и бассейн.

Сейчас наиболее активно продаются квартиры с видом на набережную. И это неудивительно, ведь их владельцы смогут не выходя из дома видеть, как на рассвете встает солнце над озером. Кстати, квартир с видом на набережную осталось совсем немного.

Чтобы своими глазами убедиться в правдивости всего, что здесь написано, и оценить различные планировки квартир в ЖК «Лазурный» и других домах Города Спутника, пензенцев приглашают принять участие в экскурсиях, которые компания «Термодом» проводит каждую субботу. Записаться на них можно по телефону 28-28-28.

Напомним, что до конца октября действует скидка в 2 000 рублей с каждого квадратного метра. При этом выгода может достигать 200 тысяч рублей.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир в строении № 50 и проектными декларациями и условиями акции можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82.

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