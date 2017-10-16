16.10.2017 | 15:22

Ученики пятых-шестых классов лицея № 2 написали Лермонтовский диктант. На время работы из кабинета убрали плакаты с датами из жизни поэта, строками его стихотворений, а также стенгазету, которую ребята готовили ко дню рождения Михаила Юрьевича. Учитель литературы Анастасия Сафрыгина отметила, что задания диктанта довольно сложные.

«Есть произведения, которые мы еще не проходили. Например, «Тучи» еще не проходили в пятом классе. «Бородино» еще только предстоит. Вот «Парус» они знают, могут что-то сказать про него, проанализировать», - отметила она.

Диктант представляет собой тест из 14 заданий. Их надо выполнить за 45 минут. Школьники готовились к этому испытанию по литературе. Участвовали в викторинах, читали стихи, изучали биографию поэта.

Оценки за Лермонтовский диктант школьникам ставить не будут, но авторов лучших работ все же поощрят.