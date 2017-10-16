16.10.2017 | 17:59

В Управлении МВД России по г. Пензе сменилось руководство. С понедельника, 16 октября, руководителем ведомства назначен 43-летний полковник внутренней службы Владимир Лысов. Соответствующий приказ был подписан 12 октября.

Владимир Лысов уже занимал эту должность, но год назад был переведен на место начальника тыла УМВД России по Пензенской области. В этот период (с 6 октября 2016-го) ведомством руководил 53-летний полковник Алексей Зотов.

Владимир Лысов родился в Тамале, в 1996 году окончил Пензенский архитектурно-строительный институт (инженер-строитель), в 2004-м - Саратовский юридический институт МВД России (юрист).

С 1996 года работал в отделе внутренних дел Железнодорожного района сначала стажером, затем участковым инспектором милиции, инспектором группы кадров.

С 2000 года начал трудиться в управлении кадров УВД Пензенской области в должности инспектора отдела комплектования, затем старшего инспектора по особым поручениям.

С 2005 по 2006 год работал в должности заместителя командира по кадровой и воспитательной работе в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы № 1 ГИБДД УВД Пензенской области.

С 2006 по 2008 год трудился заместителем начальника - начальником отдела внутренних дел Железнодорожного района.

С 2009-го был главным инспектором зонального отделения инспекции в штабе УВД по Пензенской области, начальником отдела по работе с личным составом УВД по г. Пензе.

С 2011 по 2015 год работал заместителем начальника УМВД России по г. Пензе, с 2015-го по 2016-й - начальником УМВД РФ по г. Пензе, с 2016-го по 2017-й - начальником тыла областного УМВД РФ.