16.10.2017 | 16:42

В центре города с горем пополам отремонтировали участок теплотрассы. Об этом до сих пор напоминают ямы, горы песка и груды металла, пораженного ржавчиной. Территорию после затянувшегося ремонта сетей не спешат восстанавливать.

Тротуаром вдоль проезжей части на улице Ставского пешеходы почти не пользуются: под ногами грязь, строительный мусор, а в одном месте путь преграждают железобетонные лотки для укладки труб.

«Конечно, это безобразие. Об этом и говорить нечего, мы возмущены до крайности. Нет человеческого отношения к людям, я уж не говорю о профессиональных обязанностях», - заявила пожилая горожанка.

Неторопливо тянется процесс благоустройства и на улице Пушкина. Вернее, он вообще приостановился. Так же, как и на Ставского, рабочих там не видно. За эти два участка, а еще за несколько на Ворошилова, Рылеева, Чкалова, проспекте Строителей отвечает компания ПАО «Т Плюс». Полный перечень опубликован на официальном сайте городской администрации.

Мэр Виктор Кувайцев уже прокомментировал ситуацию: «Погодные условия ухудшаются. Если в ближайшее время не приложить максимум усилий для восстановления благоустройства, потом будет поздно. Идет дождь, грунт размывает, у людей под ногами грязь».

Не так давно на заседании комиссии городской думы обсуждался вопрос восстановления порядка на разрытых коммунальщиками территориях.

«Установить предельный срок восстановления благоустройства после завершения работ: летом три дня, зимой - пять», - предложил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

«Сейчас много споров с «Т Плюс». Они пишут, что им нужно разрешение на три недели, чтобы локально устранить утечку на участке сети. Сама утечка устраняется за один-два дня, остальное отводится на благоустройство», - добавил он.

Нарушителей штрафуют, однако это не всегда помогает решить проблему.

«Штрафы на них не действуют. Они же мизерные на самом деле», - констатировала пензячка.