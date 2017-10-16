16.10.2017 | 09:09

Решения в области благоустройства, которые используются в Сочи, могут применяться и в Пензе. Такое заявление сделал губернатор Иван Белозерцев во время рабочего визита в Сочи в воскресенье, 15 октября.

Глава региона вместе с главой Сочи Анатолием Пахомовым совершил объезд города. Руководители обменялись опытом по благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Каждый раз, когда бываю в Сочи, всегда обращаю внимание на организацию городского пространства, архитектурные решения, арт-объекты, подсветку зданий, зеленые насаждения», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатору понравилось санитарное содержание улиц и мест отдыха, а также комфортная среда для разных возрастных категорий граждан, созданная в Сочи.

«Сегодня мы подтягиваем по уровню благоустройства областной центр, уделяем этой работе самое пристальное внимания. Многие интересные и инновационные решения в области благоустройства, которые используются в Сочи, могут применяться и в Пензе», - добавил Иван Белозерцев.