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Общество | Фирму оштрафовали за непредставление сведений в управление Ространснадзора

16.10.2017|12:18
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Суд по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «Сибэкспрессавто», обвиняемого в неисполнении требования должностного лица административного органа о представлении необходимых документов.

22 июля в 8:42 на территории Пензенской области - на 593-м километре трассы М5 «Урал» - было установлено, что принадлежащий ООО «Сибэкспрессавто» тягач Volvo с полуприцепом Schmitz перевозит груз по маршруту Москва – Омск с превышением допустимой нагрузки на ось на 14,40% (11,64 т вместо 10,20 т).

Нижне-Волжское управление направило в адрес ООО «Сибэкспрессавто» определение об истребовании сведений по делу об административном правонарушении (копий различных документов, объяснительной записки от директора организации и др.).

ООО «Сибэкспрессавто» должно было представить указанные сведения в полном объеме в трехдневный срок со дня получения определения, однако не сделало этого. В результате было создано препятствие для проведения расследования, за что инспектор Нижне-Волжского управления Ространснадзора составил в отношении организации протокол об административном правонарушении.

Рассмотрев дело, суд счел вину ООО «Сибэкспрессавто» полностью доказанной. Оно имело возможность представить документы в контролирующий орган, однако не сделало этого не только в установленный срок, но и по его истечении.

За допущенное нарушение ООО «Сибэкспрессавто» оштрафовано на 50 000 рублей.

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