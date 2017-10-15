Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|15 окт 2017|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.14  |  $  57.62
 

Общество | В Пензенской области будут развивать паллиативную помощь

15.10.2017|13:25
Печать

В Пензенской области планируют совершенствовать и развивать паллиативную помощь. В этой связи в ближайшее время будет организована выездная патронажная служба, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Паллиативной называется помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению. Она оказывается как амбулаторно, в том числе на дому при вызове медика, так и в стационаре.

В Пензенской области насчитывается 376 круглосуточных коек данного профиля: 127 коек паллиативной помощи (100 - в госпитале для ветеранов войн, 25 - в онкодиспансере (2 - детские), 2 - в областной детской больнице) и 249 коек сестринского ухода (в районных и участковых больницах).

Кроме того, в 8 медицинских организациях функционируют кабинеты паллиативной помощи.

«Потребность в паллиативной помощи достаточно высока и будет увеличиваться. Обусловлено это несколькими причинами, в том числе социальными особенностями современного общества: малочисленностью и разобщенностью семей, увеличением количества пожилых и одиноких людей», - отметили в пресс-службе минздрава.

0
0
0
0
 
Гость|15.10.2017 14:17|

12 дней в стационаре после инсульта - и на выход. а дальше? что делать? как облегчить страдания? чем и как не то что лечить, а поддерживать состояние на должном уровне? очень тяжело смотреть как страдает пожилой человек, поэтому нужное решение и давно назревшее

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!