15.10.2017 | 13:25

В Пензенской области планируют совершенствовать и развивать паллиативную помощь. В этой связи в ближайшее время будет организована выездная патронажная служба, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Паллиативной называется помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению. Она оказывается как амбулаторно, в том числе на дому при вызове медика, так и в стационаре.

В Пензенской области насчитывается 376 круглосуточных коек данного профиля: 127 коек паллиативной помощи (100 - в госпитале для ветеранов войн, 25 - в онкодиспансере (2 - детские), 2 - в областной детской больнице) и 249 коек сестринского ухода (в районных и участковых больницах).

Кроме того, в 8 медицинских организациях функционируют кабинеты паллиативной помощи.

«Потребность в паллиативной помощи достаточно высока и будет увеличиваться. Обусловлено это несколькими причинами, в том числе социальными особенностями современного общества: малочисленностью и разобщенностью семей, увеличением количества пожилых и одиноких людей», - отметили в пресс-службе минздрава.