15.10.2017 | 18:10

Рядом с подвесным мостом состоялась экологическая акция. Нескольким парням и девушкам стало стыдно за своих земляков, которые мусорят в родном городе и превращают набережную Суры в большую свалку.

«Я считаю, это нужно, для того чтобы сделать наш город лучше. У нас такой красивый город, хотелось бы, что он был еще и чистым, тем более такой красивое место, как здесь», - рассказала участница экологической акции Мария Чудаева.

Грабли и лопаты взяли в руки студенты.

«Это место является не только притяжением всей молодежи города, но еще и болью нашей, потому что традиционно здесь отдыхающие люди оставляют после себя остатки того, что употребляли. Поэтому надо постоянно поддерживать это место в чистоте. Мы никогда не сможем, наверное, привести его в абсолютный порядок», - подчеркнул директор Многофункционального молодежного центра Олег Куроедов.

После окончания уборки подвели итоги профилактического конкурса антинаркотической направленности. Благодарности и подарки получили лучшие уличные художники, которые украшали своими рисунками набережную Суры.