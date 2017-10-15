15.10.2017 | 16:36

44% зданий, в которых расположены пензенские образовательные учреждения, эксплуатируются более 40 лет. В настоящий момент школы и детсады стремительно ветшают. Об этом депутатам доложил заместитель начальника Управления образования Пензы Федор Клемин.

«До настоящего времени у нас остаются нерешенными проблемы по аварийному состоянию учреждений. В частности, корпус № 2 59-й школы. Здесь благодаря тому, что министерство образования приняло нашу заявку и включило нас в софинансирование, мы планируем начать капитальный ремонт этого здания буквально в ноябре», - сообщил Федор Клемин.

Плачевной является ситуация в детском саду № 122 на Ульяновской. Будут проводить его обследование, и, если выяснится, что состояние здания угрожает безопасности малышей, учреждение закроют. Поводов предостаточно.

«Там осадка фундамента, многочисленные трещины пошли, обрушение штукатурного слоя на лестничной клетке. В одной из групп прогиб плиты перекрытия составил 6,4 сантиметра», - отметил заместитель начальника Управления образования Пензы.

Имеются проблемы в 29-м лицее, в первом филиале 56-го детского сада. Практически всем зданиям, построенным в 60-70-е годы, требуется капитальный ремонт. Таких школ в Пензе пять, детсадов восемь. Депутаты спрашивают, где же выход.

«Стратегически мы видим это так, чтобы бюджет города выделял нам денежные средства на проведение капитальных ремонтов и текущих ремонтов. По сравнению с 2011 годом, финансирование на укрепление материально-технической базы снизилось в пять раз», - подчеркнул Федор Клемин.

Народные избранники предложили решать проблему путем создания специальной программы по капремонту школ и детсадов.

«Тогда мы можем сделать такой программный продукт на условиях, может, какого-нибудь другого софинансирования. Тогда мы можем запланировать и через пять лет подойти к какому-то конкретному результату, чтобы решить этот вопрос так системно и остро, как он сейчас стоит», - предложил депутат Пензенской городской думы Иван Краснов.

В 2017-м на подготовку школ к новому учебному году бюджет выделил 137 миллионов рублей, требовалось 514.