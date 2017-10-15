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Общество | Ученикам интерната № 1 напомнили о вреде табака и наркотиков

15.10.2017|17:37
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В интернате № 1 прошел необычный урок - такого школьная программа не предусматривает. Вместо скучных учебников на парте разложили несколько видов оружия. Все можно было потрогать.

В гости к ребятам приехали специалисты многофункционального центра. Ведомство заключило с интернатом договор о сотрудничестве, и теперь мальчишки и девчонки стали подшефными Дома молодежи.

«Раз или два в месяц мы будем встречаться с ребятами из школы-интерната № 1. Будем рассказывать им о многофункциональном центре, о патриотизме, о героизме, о профилактике, о том, что хорошо и что плохо», - пояснил директор многофункционального молодежного центра Юрий Краснов.

А в пятом классе на занятии таких впечатляющих наглядных пособий, как оружие, не было. Тема казалась скучной: «Вред наркомании, алкоголизма и курения». Но рассказывали о ней ребятам юные пензенцы, и им подчас школьники доверяют больше. Узнали на необычном уроке многое.

«Если один раз попробуешь наркотик, ты не сможешь бросить», - отметил воспитанник школы-интерната № 1 Антон.

«Нельзя курить табачные изделия, потому что это вредит здоровью», - добавил его одноклассник.

«А ты сам пробовал уже курить?» - поинтересовалась журналистка 11 канала.

«Да», - признался мальчик.

Так что в необходимости своих визитов и занятий специалисты молодежного центра теперь не сомневаются.

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